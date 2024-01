W Bydgoszczy w Fordonie pili alkohol w zimową noc na promenadzie nad Wisłą. Byli nieletni!

W ubiegłą sobotę, 13 stycznia, około godz. 2:12 pracownik Straży Miejskiej obsługujący monitoring miejski zauważył trzy osoby spożywające alkohol na promenadzie nad Wisłą w Starym Fordonie. Informacja o zdarzeniu została przekazana dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji, który skierował na miejsce patrol. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że wszystkie trzy osoby były niepełnoletnie i do tego posiadały przy sobie substancje niedozwolone. Młodzi ludzie zostali następnie ujęci i przewiezieni do Komisariatu Bydgoszcz – Fordon, który prowadzi dalsze czynności służbowe w tej sprawie. Przypomnijmy, że artykuł 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, iż "Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.".