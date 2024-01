Zabytkowe autobusy na liniach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Do kiedy będą jeździć?

Od piątku (8.12.23) na wybranych liniach autobusowych w Bydgoszczy uruchomiono zabytkowy tabor. To jeden ze sposobów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na poradzenie sobie z problemem wypadających kursów autobusów. A te wypadają z powodu luki kadrowej w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych.

Partnerem gminnej spółki zostało więc Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Klasyki zaczęły kursować na liniach autobusowych nr 52, 79 i 89 tylko o wybranych godzinach. Pierwszy z nich to Volvo B10MA (to właśnie ten pojazd zatrzymali w czwartek do kontroli inspektorzy ITD, więcej o sprawie piszemy poniżej), a dwa kolejne Ikarus 280.70E. Jak przekazywał wówczas ZDMiKP autobusy zabytkowe posiadają wysoką podłogę i nie są wyposażone w biletomaty. Pasażerowie wsiadając do nich powinni posiadać bilet papierowy lub zakupić go u kierowcy.