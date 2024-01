Poznaliśmy letni rozkład lotów Ryanaira z Bydgoszczy. Są pewne zmiany względem zimowego harmonogramu

Połączenia lotnicze z Bydgoszczy: nowości i zmiany

Nowy letni rozkład: co się zmienia?

Na razie Ryanair dodał do letniego rozkładu 4 trasy, wprowadzając jednocześnie zmiany w częstotliwości lotów. Na przykład, liczba połączeń do Londynu Stansted pozostanie na poziomie 4 lotów tygodniowo, ale będą realizowane w inne dni tygodnia. Warto również zauważyć, że liczba lotów do Birmingham zmniejszy się z 4 do 2 razy w tygodniu, z kolei do Londynu Luton zwiększy się z 2 do 3 lotów tygodniowo.