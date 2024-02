W Bydgoszczy rusza linia nr 40. Na razie tylko do Ostromecka, ale są plany na dłuższą trasę

Od 1 marca autobusy nr 40 MZK w Bydgoszczy rozpoczną stałe kursowanie między Fordonem (przystanek Przylesie P+R) a Ostromeckiem. Wcześniej była to tylko sezonowa linia turystyczna. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska chcą jednak, aby linia obsługiwała więcej miejscowości na terenie gminy. Zebrano 1409 podpisów pod petycją do wójta o poszerzenie oferty przewozowej. Autorkom petycji zależy, żeby było to poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Uważają, że wcześniejsze konsultacje nie były „wystarczająco nagłośnione”, aby każdy mógł wziąć w nich udział.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poinformował w komunikacie, że gmina bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia komunikacji podmiejskiej na swoim terenie po dodatkowych analizach i konsultacjach z mieszkańcami.

We wtorek (27 lutego) odbyło się spotkanie autorek petycji z wójtem, radnymi i sołtysami. Pani Dorota, jedna z inicjatorek petycji, relacjonuje w mediach społecznościowych: - Pan wójt przyznał, że „może konsultacje nie były przeprowadzone prawidłowo” i że liczba podpisów pod petycją to dla rady i włodarzy mandat, by pracować nad wydłużeniem linii autobusowej.