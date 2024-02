Ponad 1400 podpisów za autobusem z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej

Wracamy do tematu, który opisywaliśmy w ostatnich dniach. Międzygminna linia nr 40 Bydgoszcz-Ostromecko zostanie przekształcona z linii turystycznej w całoroczną. Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska poinformował, że 1 marca 2024 r., w ramach I etapu, zostaną uruchomiane kursy autobusu międzygminnego na trasie Bydgoszcz (Przylesie P+R) - Strzyżawa - Ostromecko. Linia kursować będzie w dni powszednie przez cały rok, natomiast od maja do września dodatkowo zostaną uruchomione kursy weekendowe. Rozkład jazdy może podlegać weryfikacji w uzgodnieniu z MZK.

Autobus Bydgoszcz - Ostromecko. 8 kursów w tygodniu, 7 w dni wolne

Jak już pisaliśmy, mieszkańcy gminy podjęli inicjatywę, która ma na celu przekonanie władz do poszerzenia oferty przewozowej . Chcą, żeby autobus MZK jeździł na dłuższej trasie i obsługiwał więcej miejscowości. Zwracają uwagę, że z linii Bydgoszcz Przylesie - Ostromecko korzystaliby tylko mieszkańcy Ostromecka i Strzyżawy. Mieszkańcom zależy na tym, aby autobus dojeżdżał też m.in. do Nowego Dworu, Dąbrowy Chełmińskiej, Gzina, Dębowca, Czarża, Czemlewa. Petycja w tej sprawie została wysłana do wójta, gminnych radnych i sołtysów. Autorzy petycji poprosili o przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych. Przywołali opinię ZDMiKP w Bydgoszczy z maja 2023 r.: „uruchomienie całorocznej linii nr 40 tylko do Ostromecka byłoby ofertą skierowaną do wąskiego grona odbiorców".

ZDMiKP przypomina jednak, że decyzja nie należy do niego, ponieważ to dana gmina decyduje jak powinny wyglądać i którędy powinny prowadzić połączenia autobusowe na jej terenie.

Przystanek w Dąbrowie Chełmińskiej? Wójt: to byłby kolejny etap

Petycję do wójta podpisało 1409 osób. Osobną petycję przygotowuje też młodzież. 9 lutego było pod nią 50 podpisów i trwało zbieranie kolejnych. Wśród mieszkańców są jednak osoby, które podchodzą ze zrozumieniem do oferty przewozowej zaproponowanej przez gminę. "Przecież to dopiero wdrażanie i pewnie kursy będą dokładane. No przeplatają się te autobusy, jest jeszcze pks i bus pana Klaudiusza, wiec trochę tych połączeń jest nie da się zaprzeczyć i dzieciaki do szkoły dojadą, nie od razu Rzym zbudowano, od czegoś trzeba zacząć" - to wpis na internetowym profilu Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.