Autobus z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej. Co na to ZDMiKP?

1 marca br. ma zostać uruchomiona całoroczna linia międzygminna nr 40 na trasie Bydgoszcz Przylesie - Ostromecko. Ma być na niej 8 kursów w każdy dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku). W sezonie od maja do września dodatkowo zostaną uruchomione kursy weekendowe, które obejmą po 7 przejazdów w soboty i niedziele. Zdaniem autorów petycji, ten autobus będzie tylko dla mieszkańców Ostromecka i Strzyżawy. Mieszkańcy innych miejscowości czują się pominięci.

31 stycznia pisaliśmy o petycji, jaką do władz gminy Dąbrowa Chełmińska wysłali mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przypomnijmy: proszą o uruchomienie połączenia autobusowego między Bydgoszczą a Dąbrową Chełmińską na trasie Strzyżawa - Ostromecko - Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska . Ludzie chcą, by międzygminna linia obsługiwana przez MZK w Bydgoszczy zabierała też pasażerów z Dębowca, Czarża i Czemlewa.

Kilka miesięcy temu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pisał do władz gminy, że „uruchomienie całorocznej linii nr 40 tylko do Ostromecka byłoby ofertą skierowaną do wąskiego grona odbiorców. Większym potencjałem pasażerskim charakteryzowałaby się linia obejmująca swoim zasięgiem również centralny punkt Gminy, czyli Dąbrowę Chełmińską”. ZDMiKP przedstawił wówczas dwa warianty całorocznej linii na trasie Bydgoszcz Przylesie - Strzyżawa - Ostromecko - Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska.

Zapytaliśmy w ZDMiKP o aktualne stanowisko w tej sprawie.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony gminy. Należy jednak pamiętać, że to dana gmina decyduje jak powinny wyglądać i którędy powinny prowadzić połączenia autobusowe na jej terenie. Szczególnie, że większość kosztów ponosi właśnie gmina. My płacimy tylko za pasażerów dojeżdżających z Bydgoszczy do danej gminy - odpowiedział nam Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP.

W 2024 roku gmina Dąbrowa Chełmińska miałaby dopłacić do utrzymania linii międzygminnej nr 40 z Ostromecka do Przylesia w Fordonie około 400 tysięcy złotych. Według wyliczeń ZDMiKP z maja 2023 roku, dopłata gminy do dłuższej trasy (Dąbrowa Chełmińska - Przylesie) byłaby wyższa o około 200 tysięcy złotych.