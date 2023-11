W Bydgoszczy działa edukacyjny escape room poświęcony Andrzejowi Szwalbemu [zdjęcia]

- Ma ich zainspirować do uatrakcyjnienia lekcji swoim uczniom i zachęcać do budowania wspólnie z uczniami mobilnych escape roomów w szkołach - mówi Piotr Szczepańczyk. - Nie trzeba wcale adaptować na te potrzeby całego pomieszczenia, tak jak to jest w KPCEN. Rekwizyty mogą zmieścić się w jednej walizce. Ważne, aby zaangażować uczniów w wymyślanie zagadek, by rozwijać ich kreatywność. Musi być też element tajemnicy, stąd kłódki. Klasa, która przygotuje taki mobilny escape room, może potem np. zaprosić do udziału w zabawie kolegów z innych klas.