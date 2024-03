Trwa Tydzień Mózgu w Bydgoszczy i Toruniu. To okazja, by odkryć tajniki mózgu

- Inspiracją do corocznych obchodów Tygodnia Mózgu był pomysł prof. dr. hab. n. med. Marka Harata, światowej sławy neurochirurga, dotyczący stworzenia Muzeum Mózgu w bydgoskich Młynach Rothera - mówi Ewa Jaśkowska, st. wizytator w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. - Uznałam wtedy, że to świetna okazja, by zorganizować wykład dla nauczycieli.