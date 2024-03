Budynek F UKW w Bydgoszczy oficjalnie otwarty po przebudowie. Zobacz wideo i zdjęcia

Przebudowa obiektu kosztowała uczelnię 11 milionów złotych

Cały obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zyskała też estetyka otoczenia wokół budynku . Co ważne, zwiększona została również liczba miejsc parkingowych.

- Pierwsze zajęcia studentów w odnowionym budynku odbyły się 26 lutego br. - mówi Renata Malak, kanclerz UKW. - Wykonawcą całości prac była firma PUBR. Cała powierzchnia użytkowa budynku F to 1830 metrów kwadratowych, z czego 290 m kw. powierzchni użytkowej zajmują laboratoria Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów. Podziękowania dla rektora UKW za wyasygnowanie środków na remont budynku F. Celem rektora było zagospodarowanie całego kampusu głównego i to się udało.

Powstała tu kantyna akademicka. Studenci wybiorą dla niej nazwę

- Ten budynek służyć będzie też mieszkańcom. Marzy mi się taka chwila, gdy bydgoskie rodziny przyjdą na obiad do naszej kantyny, a potem pójdą na spacer do Ogrodu Botanicznego UKW - mówił podczas uroczystości otwarcia prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW.

Kantyna akademicka działa od 1 marca. Nie ma jeszcze nazwy, ale wkrótce to się zmieni.

- Do 21 marca potrwa konkurs adresowany do studentów na nazwę dla tego miejsca - poinformował dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia UKW. - Jest o co powalczyć, bo do wygrania bon na posiłki w kantynie.

Dodajmy, że w odnowionym budynku F, oprócz pomieszczeń i laboratoriów Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów, znajdują się też pomieszczenia administracyjne.

Przebudowa budynku F to kolejna inwestycja, która ma na celu poprawę jakości infrastruktury UKW. W ostatnich latach wyremontowano, m.in., nową siedzibę Wydziału Językoznawstwa, obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 czy budynek Wydziału Nauk Geograficznych przy placu Kościeleckich. Teraz do tego grona dołączył budynek F, który po remoncie przeszedł metamorfozę.