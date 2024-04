Gwiazdy lekkoatletyki - znani trenerzy i absolwenci z wizytą po latach w bydgoskiej "Samochodówce"

Stanisław Olczyk, Sylwester Niebudek i Krzysztof Wolsztyński - to nazwiska, które pięknie zapisały się w historii polskiej lekkoatletyki i Samochodówki. Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy miał wielkie szczęście, bo to właśnie tu przez wiele lat pracowali oni jako nauczyciele wychowania fizycznego oraz jako trenerzy w klubie Zawisza, z którym szkoła współpracowała w zakresie naboru do sekcji sportowych.