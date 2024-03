Bydgoszcz planuje huczne obchody 25-lecia członkostwa Polski w NATO

W naszym mieście znajdują się jednostki Paktu Północnoatlantyckiego – Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), Grupa Integracyjna Sił NATO, 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO (jednostka na terenie JFTC). W mieście siedzibę ma też ISOB – International School of Bydgoszcz, w której kształcą się dzieci oficerów i pracowników NATO. Wkrótce powstanie jeszcze Centrum Edukacji, Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina (JATEC). Poinformował o tym nie tak dawno Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef resortu obrony narodowej.

W środę na Starym Rynku odbyła się konferencja prasowa poświęcona bydgoskim obchodom 25-lecia Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

- Wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO, to bez wątpienia najważniejsze wydarzenia dla Polski po 1989 roku – rozpoczął wojewoda Michał Sztybel. - Dołączenie do paktu zwiększyło bezpieczeństwo kraju, ale też miało wpływ na nasze miasto. Bydgoszcz jest stolicą NATO w kraju i dlatego poprosiłem prezydenta Rafała Bruskiego, by gród nad Brdą był liderem województwa jeżeli chodzi o rocznicowe obchody.