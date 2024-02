W styczniu trwała zbiórka podpisów pod apelem kierowanym do prezydenta Bydgoszczy o obniżenie o połowę kosztów najmu księgarni Toniebajka . – Ta księgarnia to miejsce specjalne. Miejsce, w którym zaczęła kiełkować wolna myśl, podczas gdy media były jeszcze spętane szkodliwym i toksycznym światopoglądem – można było przeczytać w petycji.

– Sprawki mają się tak, że dziś jest ostatni dzień trwania umowy najmu lokalu, jaką mam zawartą z miastem Bydgoszcz. I bardzo, bardzo nie chcę podpisywać kolejnej na warunkach, jakie mi zaproponowano, bo nie mogę się już więcej zadłużać, a zwyczajnie nie zarabiam tyle, by ten czynsz opłacać. Więc nie – czytamy we wpisie na profilu Toniebajka. Księgarnia dla wszystkich.

– Dostałem właśnie propozycję nowej umowy najmu lokalu, w którym działa księgarnia. ADM nie przychylił się do mojej, pozostał przy obecnych warunkach cenowych, jedynie napisano, że wysokość czynszu nie będzie w 2024 roku waloryzowana o wskaźnik inflacji podany przez GUS – napisał wówczas Piotr Kikta, dodając, że ma mało czasu na podjęcie decyzji czy podpisać umowę, bo obecna kończy się 28 lutego. Zapytaliśmy w styczniu bydgoski ratusz czy możliwe jest przychylenie się do wniosku z petycji.

Właściciel księgarni Toniebajka w ostatnim wpisie zaznacza, że jest kilka możliwości dotyczących tego, co wydarzy się dalej. Wymienia takie opcje jak: „Spadnie mi z nieba skrzynia z pieniędzmi”, „miasto powie „okej, sorry, płać tego tysiaka mniej i luz, w końcu aspirowaliśmy do tytułu Stolicy Kultury UNESCO”, „natychmiast wynajmę inny lokal w sensownej lokalizacji”, „odwidzi mi się i jutro podpiszę cyrograf, ale to najmniej prawdopodobne” czy „rano wstanę i odważę się założyć jakiegoś patronajta”.

– Bardzo bym chciał se dalej działać, ale najwidoczniej serio nie umiem. Tak czy siak – dziś o 19 w Toniebajce koncert Jerzego Mazzolla i Łukasza Hurric – zaprasza.