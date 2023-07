Teatr Polski w Bydgoszczy - po ambitnym sezonie już gotowy na przyszłość

Wśród premier zaplanowanych na sezon artystyczny 2023/2024 znalazł się spektakl „Buka”. To autorski pomysł dwóch ukraińskich twórczyń – dramatopisarki Leny Laguszonkowej i aktorki Zheni Doliak, które od marca 2022 r. mieszkają w Bydgoszczy i są rezydentkami Teatru Polskiego.

- Jeszcze w czerwcu zaczęliśmy próby do spektaklu „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” w reżyserii Wojciecha Farugi, którego premiera zaplanowana jest na październik – informuje Aleksandra Rzeska, kierowniczka działu komunikacji TP. - Także w czerwcu poznaliśmy finałową piątkę, która powalczy o AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy 2023. Zostanie ona wręczona podczas XXII. edycji Festiwalu Prapremier.

Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

W sezonie artystycznym 2022/2023 Teatr Polski w Bydgoszczy zrealizował pięć premier. Pierwszą z nich była „Ameryka” w reżyserii Julii Holewińskiej. Spektakl, którego premiera odbyła się 9 września i otworzyła sezon 202/2023 na bydgoskiej scenie, to próba zmierzenia się z historią kolonizacji i innych form opresji na przykładzie Ameryki Południowej. Miesiąc później, w ramach XXI. edycji Festiwalu Prapremier po raz pierwszy publiczność miała okazję obejrzeć spektakl „F***ing in Brussels” w reżyserii Mikity Ilyinchyka. Bydgoska produkcja, będąca mroczną opowieścią o młodym emigrancie, który próbuje się odnaleźć w Zachodniej Europie, powstała w ramach nagrody specjalnej, którą dyrekcja Teatru Polskiego w Bydgoszczy przyznała Mikicie Ilyinchykowi w ramach pierwszej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

W styczniu na scenę TPB w zupełnie nowej roli powróciła Anita Sokołowska. Aktorka zadebiutowała w roli reżyserki, tworząc „Komediantkę”. Twórcy spektaklu, poprzez współczesną adaptację powieści Władysława Reymonta o tym samym tytule, przyglądają się kondycji artystów oraz temu co z nami zrobił czas napięcia związanego z wojną, pandemią, realiami politycznymi. Premiera spektaklu odbyła się 14 stycznia. W marcu odbyła się pierwsza prezentacja spektaklu „Stella Walsh. Najszybsza osoba świata” w reżyserii Jana Jelińskiego. Spektakl opowiadający losy polskiej biegaczki - Stanisławy Walasiewicz, która była osobą interpłciową, swoją premierę miał 3 marca. Tytułową rolę Stelli zagrała Zhenia Doliak, ukraińska aktorka, która w lipcu 2022 roku dołączyła do zespołu TPB. Ostatnią premierą sezonu artystycznego 2022/2023 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (odbyła się 19 maja) były „Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w Kościele” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego.

Remont głównej sceny bydgoskiego teatru

Produkcje Teatru Polskiego w Bydgoszczy, poza codziennymi pokazami w siedzibie i innych przestrzeniach Bydgoszczy (z racji trwającego remontu dużej sceny), w sezonie artystycznym 2022/2023 gościły na licznych festiwalach w Polsce i za granicą. W minionym sezonie zespół TPB aktywnie uczestniczył również w życiu Bydgoszczy, angażując się we współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi – m.in. wspierał obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu organizowanych przez Młyny Rothera, brał udział w Europejskiej Nocy Muzeów czy Senioradzie.

- Z pełnym zaangażowaniem kontynuowaliśmy także wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy. 24 lutego, rok po połnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, Teatr Polski w Bydgoszczy wraz z partnerami (Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Sopocki Dom Aukcyjny w Bydgoszczy, Fundacja Emic, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) zorganizowali wydarzenie „Wojna trwa”, które stanowiło protest bydgoskiego środowiska artystycznego przeciwko łamaniu fundamentalnych praw człowieka – relacjonuje kierowniczka działu komunikacji.

Niezmiennie, od dwudziestu lat, w okolicach września i października, Teatr Polski w Bydgoszczy zaprasza na Festiwal Prapremier. XXI. edycja Festiwalu Prapremier odbyła się w dniach od 14. do 29 października pod hasłem „OŚWIECENIE”. Festiwal otworzył pokaz spektaklu „Życie na wypadek wojny“ w reż. Uli Kijak.

Od dwóch lat nieodłącznym elementem Festiwalu Prapremier jest AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy wręczana za najlepszy współczesny dramat. W ciągu pięciu dni wszystkie finałowe sztuki zostały zaprezentowane w formie szkiców scenicznych. Podczas gali zakończenia festiwalu, Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Agnieszki Holland postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 tys. zł Elise Wilk za sztukę „Zniknięcia”.

W styczniu 2023 roku ogłoszony został nabór tekstów do III. edycji AURORY. Trwał do 16 kwietnia. Wśród nadesłanych 257 tekstów z 17 krajów znalazły się 54 dramaty w języku angielskim, 134 polskim, 38 rosyjskim oraz 31 w języku ukraińskim. Laureata bądź laureatkę III. edycji konkursu poznamy podczas XXII. Festiwalu Prapremier, który odbędzie się w październiku.

W lipcu i sierpniu w TPB trwa przerwa sezonowa. Niedługo pojawi się repertuar na wrzesień, a sprzedaż biletów ruszy w sierpniu. W połowie miesiąca uruchomiona zostanie kasa biletową.

