Tak przygotowane ogórki małosolne będą pyszne i chrupiące! Ile soli trzeba dodać?

Ile soli należy dodać do ogórków małosolnych? Zdania w tej kwestii są podzielone - wiele zależy od efektu, który chcesz osiągnąć. Po przeczytaniu tego przepisu na ogórki małosolne na pewno będziecie wiedzieli, jak dobrać odpowiednie proporcje. Jakie ogórki gruntowe wybrać, w jakim naczyniu należy je układać i jaką wodą zalewać? Przeczytaj!

Czerwiec, lipiec, sierpień - to tradycyjnie czas, w którym wielu z Was przygotowuje ogórki małosolne. Zanim zaczniesz je przygotowywać, zastanów się, w jakim naczyniu je umieścisz. Najlepszy będzie kamienny garnek, bardzo duży słoik, albo inne naczynie większych rozmiarów. Jeśli nie masz nic takiego pod ręką, możesz niżej podaną ilość ułożyć do kilku standardowych dużych słoików.

Jak zrobić ogórki małosolne? Składniki

Składniki: 1 kilogram świeżych ogórków (wybierz te nieduże)

4-5 gałązek kopru

4 ząbki czosnku

korzeń chrzanu (15-20 cm)

sól (najlepiej kamienna)

1,5 litra wody

Przepis na ogórki małosolne. Ile soli dodać?

Ogórki przełóż do zlewu (albo miski), zalej zimną wodą i mocz je przez 3-4 godziny. Po tym czasie dobrze je umyj i opłucz. Koper pokrój, albo połam tak, by zmieścił się do naczynia, które wybrałeś. Ząbki czosnku kroimy na pół (wzdłuż) korzeń chrzanu na pół wzdłuż i jeszcze na kilka mniejszych kawałków. 1,5 litra wody wlej do garnka i podgrzej. Kiedy woda zrobi się ciepła dodaj soli i wymieszaj. Proporcje wyglądają następująco: 1 łyżka soli na każdy litr wody. W niektórych przepisach znajdziesz nieco więcej soli (1,5 łyżki na 1 litr) - próbuj, eksperymentuj i wybierz opcję, która bardziej przypadnie ci do gustu.

Jeśli wybrałeś większe naczynie - ogórki, koper, czosnek, chrzan układaj na przemian. Jeśli są to zwykłe słoiki, powkładaj ogórki pionowo a między nie powciskaj koper, czosnek i chrzan. Wszystko zalej posoloną wcześniej wodą (może być ciepła, ale nie zalewaj wrzątkiem).

Po ilu dniach można jeść?

Nie zamykaj naczynia. Możesz je przykryć na dwa sposoby - gazą, albo mniejszym talerzykiem, który dociśniesz czymś ciężkim (np. kamieniem). Ogórki odstaw w ciemne miejsce. To, jak szybko będziesz mógł je jeść, zależy m.in. od temperatury, w której będziesz je przechowywać. Przeważnie pierwsze są już do zjedzenia po około trzech dniach (jeśli woda zaczęła mętnieć - możesz spróbować, czy już się nadają). Smacznego!

