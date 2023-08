Śladami potwora z Kolumbii - najkrwawszego seryjnego mordercy świata - recenzja książki

Praca nad kolejnymi przygodami Brudnego została przerwana, gdy podczas wakacji spędzanych na Karaibach Piotrowski obejrzał w telewizji dokument poświęcony prawdopodobnie najbardziej krwawemu seryjnemu mordercy we współczesnym świecie. Luis Alfredo Garavito Cubillos, 66-letni obecnie Kolumbijczyk, w 1999 roku został skazany za zabójstwo 138 dzieci - 137 chłopców i jednej dziewczynki. Prawdziwa liczba jego ofiar pozostaje jednak nieznana - rozsądnie szacując, mogło ich być dobrze ponad 200.

Najmocniejszym impulsem do zajęcia się tym tematem była wiadomość, że La Bestia, jak nazwano w Ameryce Południowej Luisa Garavito, na jesieni 2023 roku może wyjść na wolność, bowiem najwyższa w Kolumbii kara orzekana przez sądy to 25 lat więzienia.

Przemysław Piotrowski nie opisał dziejów Garavito zza biurka. Odezwała się w nim żyłka reportera. Przy pomocy kilku ustosunkowanych i zorientowanych w kolumbijskich realiach osób zorganizował wyprawę do ojczyzny swego bohatera i tam ruszył tropem zbrodni Garavito, korzystając ze wsparcia lokalnych przewodników. Mimo to kilkakrotnie w Kolumbii stanął oko w oko z poważnym niebezpieczeństwem. La Bestia była bowiem osobą mieszkającą i grasującą najczęściej w dzielnicach nędzy kolumbijskich miast, do których i dziś gringo nie powinien się zapuszczać.