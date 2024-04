"Ruth" Elizabeth Gaskell recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

W historii literatury zdecydowanie silniej zapisały się Charlotta i jej siostry, nie można jednak nie oddać sprawiedliwości Elizabeth Gaskell, której sążnistą powieść „Ruth” zaprezentowało właśnie Wydawnictwo MG. Tytułową bohaterkę poznajemy jako szesnastoletnią szwaczkę w pracowni pani Mason. Dziewczyna z koleżankami pracuje po kilkanaście godzin na dobę sześć dni w tygodniu, w dzień święty przymierając zimnem i głodem na stancji, o którą pryncypałka nie dba, cynicznie kombinując, że pracownice spędzają niedziele z bliskimi. Tyle, że Ruth nie ma dokąd pójść. Przepiękna, choć niezbyt uzdolniona manualnie dziewczyna nie może się otrząsnąć po utracie kochających rodziców. Niezamożny, acz idylliczny domek na wsi pozostawał coraz bardziej mglistym wspomnieniem, gdy Ruth trafiła - prawie niczym Kopciuszek - na arystokratyczny bal. Nie była jego gwiazdą, ale i to wystarczyło, by urodę docenił jeden z młodych bogaczy. Zaproszenie na niewinny spacer skończyło się jednak dla dziewczyny dramatycznie - już to wystarczyło, by straciła szacunek otoczenia, a potem pracę i dach nad głową. Bezwolna panienka pozwoliła na „opiekę” adoratora, wspólny wyjazd zakończył się ciążą i, jak się można było przewidzieć ciąg dalszy, porzuceniem przez rozpieszczonego panicza.