Przy filiżance kawy, o powieściach kryminalnych. Za nami kolejne "Bookspresso" w bydgoskiej Zakładce

Hasłem literackiego spotkania, które miało miejsce w piątek, 17 listopada, w bydgoskiej zakładce, było pytanie "Czy istnieje sposób na dobry kryminał?". Dla uczestników była to okazja nie tylko do spotkania z autorką, ale też uzyskanie odpowiedzi na pytania m.in. co świadczy o dobrej powieści tego gatunku, o kulisy powstania powieści "Oszustka" oraz plany autorki na nową książkę i Bydgoszcz w literaturze.

Aleksandra Śmigielska to autorka młodego pokolenia, która swój warsztat pisarski doskonaliła pod okiem Katarzyny Bondy, Wojciecha Chmielarza i Marty Guzowskiej. Interesuje się literaturą kryminalną, thrillerem. Swoją pierwszą powieść wydała w 2023 r. (Wydawnictwo Znak Crime). Powieść została nagrodzona w konkursach organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Została wyróżniona także podczas Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda.

Zdjęcia z piątkowego spotkania w Zakładce w Bydgoszczy znajdą Państwo w naszej fotogalerii: