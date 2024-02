Posag Łuczniczki zniknął sprzed bydgoskiej opery. Jest teraz... za barakami budowlańców

- To delikatnie mówiąc niezbyt reprezentacyjne miejsce, a chociażby tuż obok Plac Teatralny stoi pusty i na czas budowy mógłby z pewnością ugościć figurę - uważa Szymon Róg, bydgoski radny PiS. - Z pewnością tak znamienity posąg nawiązujący do symbolu miasta powinien stanąć w bardziej okazałym miejscu; wszak budowa będzie trwała jeszcze całkiem sporo czasu. Dlatego w złożonej interpelacji wniosłem o pilne podjęcie tematu tymczasowej dyslokacji rzeźby w bardziej reprezentacyjne miejsce, choćby właśnie na pobliski Plac Teatralny .

Łuczniczka jest bezpieczna

Na interpelację Roga odpowiadał pisemnie dyrektor Opery Nova Maciej Figas, ale odpowiedź do radnego jeszcze nie dotarła. - Dla mnie nie ma tematu - mówi Maciej Figas w rozmowie z "Expressem Bydgoskim". - Łuczniczka została przeniesiona i zabezpieczona na czas prac budowlanych. Odpowiedzialność za figurę bierze wykonawca, Budimex. Był pomysł, żeby Łuczniczkę przenieść do holu opery, ale ona się tam ledwo mieści.

Dyrektor zwraca uwagę, że postawienie posągu na Placu Teatralnym to skomplikowana i trudna sprawa. - Trzeba wyrobić pozwolenia, wylać fundament, zamontować oświetlenie, ubezpieczyć figurę - wylicza. - To nieopłacalne, żeby wykonać to wszystko na rok, do końca prac budowlanych, a potem znowu ją przenosić przez operę.