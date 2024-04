Czwarty krąg Opery Nova w Bydgoszczy - akt erekcyjny uroczyście wmurowany. Zobacz zdjęcia

Dokładnie 30 lat temu trwały przygotowania do pierwszej edycji BFO

- Ten dzień ma wymiar symboliczny, ale także w nieco w szerszym kontekście - mówił Maciej Figas, dyrektor Opery Nova. - Dokładnie 30 lat temu w kwietniu 1994 r. trwały ostatnie przygotowania do pierwszego Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Festiwal miał zwrócić uwagę mieszkańców regionu i Bydgoszczy na możliwości budowanego od wielu, wielu lat gmachu, a władze zmotywować do wysiłku, aby zadbać o jego finansowanie. Cel został osiągnięty. Cieszę się, że teraz wracamy do koncepcji nieżyjącego już prof. Józefa Chmiela, który przewidział czwarty krąg, choć nie przewidział garażu podziemnego, który razem z czwartym kręgiem powstaje.

- To historyczny dzień, bo możemy wmurować akt erekcyjny pod dokończenie inwestycji, która jest chlubą nie tylko Bydgoszczy, ale i całego województwa - stwierdził Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - To najważniejsza inwestycja kultury w regionie. Ten projekt kosztuje wraz z wyposażeniem 220 mln zł brutto. Bez wsparcia Miasta Bydgoszczy ta inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania w takiej skali, tempie i z takim rozmachem. To projekt marzeń, bo przecież budujemy też parking podziemny, który jest niezbędny do funkcjonowania tej przestrzeni.