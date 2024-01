Wiecha nad kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Budynek jest już w stanie zamkniętym

Nie da się ukryć, że kampus Akademii Muzycznej przy ul. Chodkiewicza sprawia olbrzymie wrażenie. Wysoki na 30 metrów ma siedem kondygnacji. We wtorek (23.01) oficjalnie zakończono chyba najważniejszy etap budowy - obiekt jest w stanie surowym, zamkniętym. To na razie same betonowe ściany, dach i podłogi. O tym, jak to poważna budowa świadczy fakt, że sama kadra kierownicza na placu liczy 40 osób.

Budowę prowadzi firma Unibep S.A. - pod koniec ub. roku wzniesiono ostatnie kondygnacje obiektu. Zgodnie z budowlaną tradycją wykonawca zaakcentował ten etap wciągnięciem wiechy na szczyt budynku. Pomagał w tym jeden z dźwigów budowlanych stojących przy obiekcie. W uroczystości uczestniczyli we wtorek (23.01) także przedstawiciele administracji rządowej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Rady Miasta Bydgoszczy, rektorzy bydgoskich uczelni, posłowie Iwona Kozłowska i Piotr Król.