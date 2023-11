Przebudowy ulicy Karmelickiej przy Operze Nova w Bydgoszczy nie będzie. Jest oficjalna odpowiedź zastępcy prezydenta

Jak już informowaliśmy, podziemny parking pod czwartym kręgiem Opery Nowa w Bydgoszczy pomieści grubo ponad 200 samochodów. Maciej Figas, dyrektor opery uważa, że jeśli nawet połowa z nich wyjedzie jednocześnie, będzie to sytuacja komunikacyjnie kryzysowa, bo wszystkie pojadą jak dawniej - w ul. Focha.

Czytelnik zwraca uwagę, że miasto zamiast rozładowywać korki, tylko je tworzy. - Korek to zawsze koszty dla zwyczajnych mieszkańców, płacimy za to, bo zużywają się sprzęgła, hamulce, wzrasta emisja spalin - podkreśla. - Poza tym wyobraźmy sobie, że ktoś przyjechał do opery od strony ul. Nakielskiej. Żeby wrócić, musi jechać do ronda Jagiellonów i zawrócić. W drugą stronę tak samo - najpierw trzeba dojechać do Królowej Jadwigi, żeby tam zawrócić i wjechać na parking!

Problem był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Komisji Kultury i Nauki oraz Sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Z pismem wystąpił do prezydenta miasta dyrektor Opery Nova. Maciej Figas - zaproponował likwidację lub przesunięcie tramwajowego przystanku wiedeńskiego.