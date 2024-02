Pierwsza rocznica śmierci Leonarda Pietraszaka. Tak po roku wygląda jego grób - zobacz zdjęcia

Uroczystości w bydgoskiej katedrze

Wolą Artysty było, by zamiast kwiatów przekazać do puszek datek na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - tam też pod koniec 2023 roku przeprowadziła się wdowa po pamiętnym "Lolku", Wanda Majer - Pietraszak.

Popularność i uznanie zyskał zmarły w wieku 86 lat Aktor dzięki znakomitym rolom teatralnym, a także filmowym: doktora Karola Stelmacha w „Czterdziestolatku”, Krzysztofa Dowgirda w serialu „Czarne chmury”, pułkownika Waredy w "Karierze Nikodema Dyzmy" czy Gustawa Kramera w „Vabankach”. W 2012 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej, a w 2018 r. odbierał tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Leonard Pietraszak, dowodząc przywiązania do rodzinnego miasta, ofiarował również z Małżonką naszemu Muzeum Okręgowemu cenną kolekcję obrazów (Jana Stanisławskiego i uczniów).

Na Starofarnym w Bydgoszczy

Wiosną ubiegłego roku na Cmentarzu Starofarnym, stanął nagrobek, którego historię przybliżył nam wtedy krewny Zmarłego. - Od samego początku, w rozmowach z wdową, Wandą Majer-Pietraszak, myśleliśmy raczej o sarkofagu, niż klasycznym pomniku. Wspólnie wybieraliśmy jego wzór, kamień. Ostatecznie nagrobek stanął w Międzynarodowym Dniu Teatru i w rocznicę urodzin ukochanej mamy Lolka, z którą był niesamowicie związany. Oczywiście to przypadek, ale dość symboliczny - opowiadał nam Tomasz Pietraszak, bliski krewny Zmarłego.

- Zrobiliśmy mosiężny odlew głowy płaczącego, frasobliwego Chrystusa, gdzie za wzór, w proporcjach 1:1, służyła metalowa płaskorzeźba, którą Lolek otrzymał kiedyś od przyjaciół z Teatru Ateneum, i którą to darzył ogromnym sentymentem. Ze względu na charakter Starofarnego, zgodę na kształt pomnika musiał wydać miejski konserwator zabytków.

Wandzie Majer-Pietraszak, aktorce i pisarce, zależało na tym, by pomnik miał prosty, ale szlachetny kształt. Ma też teraz nadzieję, że mieszkańcy Bydgoszczy będą pamiętali o "Lolku", tak jak on zawsze pamiętał o Bydgoszczy. Rodzina bardzo docenia też to, że obok zniczy od nich, często pojawiają się lampki od anonimowych sympatyków.