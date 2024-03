Piękny jubileusz i Święto Patrona w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 w Fordonie

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 2 im. gen. Stanisława Maczka to wyjątkowa szkoła na mapie Bydgoszczy i regionu. W placówce przy ul. Akademickiej 3 kształci się obecnie około 250 uczniów nie tylko z Kujaw i Pomorza, ale także z ościennych województw.

Potem uroczystość przeniosła się do sali gimnastycznej. W tym wyjątkowym dla szkoły wydarzeniu wziął udział gen. bryg. Zbigniew Szura, prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków , który odznaczył sztandar ośrodka Medalem Pamiątkowym 15-lecia Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków „Na Straży Pamięci”.

W piątek (22 marca) społeczność ośrodka obchodziła uroczyście 77. urodziny placówki i jednocześnie Święto Patrona. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą gen. Stanisława Maczka, która znajduje się przy wejściu do ośrodka.

Pokaz wojskowych mundurów wzbudził zachwyt wychowanków ośrodka

Specjalnie na tę uroczystość do Bydgoszczy przyjechał też gen. bryg. Mirosław Downar, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Towarzyszyli mu żołnierze, którzy na stoisku zaprezentowali umundurowanie i wyposażenie współczesnych żołnierzy. Dla wychowanków ośrodka było to to wielkie przeżycie.