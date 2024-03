Bydgoska szkoła dla niedosłyszących i niesłyszących ma nowoczesną pracownię dentystyczną

Pomysł, by uczyć tego zawodu niesłyszących i niedosłyszących zrodził się w głowie Ryszarda Bieleckiego… na Słowacji.

- Sześć lat temu przebywałem tam z wizytą w szkole dla niesłyszących. Dyrektor tamtejszej placówki powiedział mi, że w zawodzie asystenta dentystycznego kształcą w Pradze. Pomyślałem wtedy, dlaczego my nie moglibyśmy spróbować? - wspomina dyrektor ośrodka mieszczącego się przy ulicy Akademickiej 3.

Wspomniany kierunek udało się uruchomić dopiero 2,5 roku temu. Opóźnienie wynikało z pandemii i skomplikowanych procesów przetargowych dot. sprzętu. Mimo kłopotów, placówka poradziła sobie: jedna z nauczycielek użyczyła własny sprzęt, wsparcia udzielało też studium medyczne w Toruniu. W styczniu br. naukę zakończył pierwszy rocznik kierunku kształcenia technik dentystyczny. Dwóch absolwentów już znalazło zatrudnienie.

Po latach starań, wreszcie udało się stworzyć pracownię Technika Dentystycznego. Z meblami i specjalistycznym wyposażeniem kosztowała 1 milion 700 tysięcy złotych. Część kosztów pokryła Unia Europejska. W środku znajdziemy m.in. urządzenia służące do odpylania, zasilanie do mikro frezarki, czyli do tych wszystkich kwestii, związanych z wysokoobrotowym frezowaniem elementów zębowych.