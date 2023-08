Ostania szansa na studia na UKW w tym roku - zobacz, gdzie czekają jeszcze miejsca

- Kandydaci mogą wybierać spośród kierunków społecznych, humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, inżynierskich, a także artystycznych i sportowych. Wolne miejsca pozostały jeszcze na nowe kierunki, które wprowadziliśmy w tym roku do naszej oferty – wylicza rzecznik prasowy UKW, Sebastian Nowak.

Kończy się nabór na studia różnego typu, które można podjąć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. UKW pierwszą grupę studentów przyjął w lipcu, a teraz ruszyła rejestracja na kilkadziesiąt kierunków studiów, na które pozostały jeszcze wolne miejsca. Dotyczy to studiów jednolitych magisterskich, I i II stopnia.

Rejestracja na te kierunki trwa do 17 września. Również w tym dniu kończy się rejestracja na studia niestacjonarne. W tym przypadku jest to pierwszy (i ostatni w tym roku) nabór, dlatego kandydaci mogą wybierać spośród wszystkich kierunków dostępnych w ofercie uniwersytetu. Chętni do rozpoczęcia studiów jeszcze w październiku tego roku muszą wejść na stronę rekrutacja.ukw.edu.pl, uzupełnić swoje dane, wybrać kierunek studiów i uiścić opłatę rekrutacyjną. Potem pozostaje już tylko czekanie na wstępne wyniki rekrutacji. Po uzyskaniu kwalifikacji kandydaci muszą dostarczyć komplet dokumentów i mogą czekać na rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024.

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja uzupełniająca