Rozpoczęcie roku szkolnego w Bydgoszczy. W szkołach średnich będzie więcej uczniów

W tym roku nowy rok szkolny zostanie zainaugurowany 4 września (poniedziałek). W klasach I w liceach i technikach uczyć się będzie więcej uczniów . To efekt zmian w systemie oświaty, skutkujący przyjęciem do szkół podstawowych w ciągu dwóch lat szkolnych, tj. w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16, trzech roczników uczniów.

Lekcje w niektórych szkołach kończyć będą się później

- Lekcje najpóźniej będą się kończyć ok. godz. 16, poprzednio zajęcia dydaktyczne trwały w większości do godz. 14.30, sporadycznie do godz. 15.15 - mówi Janusz Kitajgrodzki. - W budynku przy ul. Kościuszki sale do nauki języków są mniejsze niż w naszej macierzystej siedzibie, co jest kłopotliwe, bo grupy mamy liczniejsze. Poza tym sala gimnastyczna jest mniejsza, ale mamy tu orlik i dwa boiska. Ponadto jedno z pomieszczeń zaadaptowaliśmy na siłownię. Mieliśmy ją w szkole przy ul. 11 Listopada.