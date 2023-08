Gra miejska "Szminką po mapie". Inspiracją była książka Małgorzaty Grosman [zdjęcia]

Start do gry nastąpił w wyjątkowym miejscu przy ul. Zamoyskiego 8.

- To niesamowite miejsce. W tej kamienicy 100 lat temu mieszkała matka Poli Negri, wielkiej gwiazdy kina lat międzywojennych. Sama Pola Negri pracowała wtedy w Berlinie i uznała, że szybciej z uwagi na lepsze połączenie dotrze do mamy do Bydgoszczy niż do Warszawy, stąd jej matka się tu przeprowadziła i zamieszkała w tej kamienicy - wyjaśnia Małgorzata Grosman, autorka książki "Wybiórczy plan miasta Bydgoszczy", która witała uczestników gry miejskiej na starcie. - Książka została wydana na początku br. roku. Jej napisanie zajęło mi trochę czasu, bo musiałam dotrzeć do aktualnych planów miasta, bo ważne były dla mnie opisy.