Ofiara czy mężobójczyni? - nowy kryminał Katarzyny Bondy - recenzuje Jarosław Reszka

Spoiwem wspomnianej trylogii, poza trzema cnotami wymienionymi w tytule, jest to, że fabuły kryminalnych opowieści zostały oparte na faktach. Autorka tak jednak je obmyśliła, że nie sposób zorientować się, w którym miejscu mamy do czynienia z faktami, a w którym z fikcją. Ta świadomość na szczęście nie jest potrzebna, by mieć satysfakcję z lektury.

Akcji powieści „Miłość pokonuje śmierć” toczy się w małej miejscowości. Główni bohaterowie, Nikodem i Anna, to rówieśnicy, dziś czterdziestoparolatkowie, niegdyś licealna para. Później los ich rozdzielił. Nikodem wstąpił do policji i wyjechał na naukę do szkoły oficerskiej. Anna związała się z Radkiem, prostym chłopakiem z sąsiedztwa, do którego los się uśmiechnął nie tylko dlatego, że dostał rękę pięknej i zdolnej dziewczyny. Okazało się, że Radek, mając głowę do interesów, zapał do pracy i złote ręce do skomplikowanej obróbki metali, szybko dorobił się fortuny.