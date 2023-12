Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy wzbogaciło się o cenny obraz. Dzieło powstało w 1912 roku

Bartłomiej Bartel urodził się 3 listopada 1887 roku w Zawierciu (zmarł 24 kwietnia 1968 w Poznaniu). Z Bydgoszczą związany był w latach 1922-1926, gdy wykładał na Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego.

To nie był pierwszy dar dla MOB. Wcześniej udało się pozyskać m.in. broszurę z lat 60. XX wieku stowarzyszenia do walki społecznej z gruźlicą w Bydgoszczy. Ponad 60-letni druk trafił do Apteki pod Łabędziem, która jest jednym z muzealnych oddziałów. ProLeonia pozyskała także m.in.: pudełko na lekarstwa z czasów okupacji, słoiczek po kremie na piegi bydgoskiej firmy Farma Chemia, później przemianowana na firmę Halina oraz ulotkę tej firmy z 1934 roku, która była rozdawana przez właściciela w czasie międzynarodowych targów w Tel Awiwie i trafiła nad Brdę z antykwariatu w Jerozolimie.