Może jeszcze serniczka? Tyle kalorii mają popularne świąteczne potrawy i wypieki

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne (również bez użycia tłuszczów zwierzęcych). Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany. Każdej potrawy na wigilijnym stole powinniśmy spróbować - to ma zapewnić szczęście przez cały kolejny rok. Zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi - a dokładniej:

coś sadu

coś z wody

coś z pola

coś z lasu

W dni świąteczne czas na menu, w którym znajdą się również mięsne potrawy. Sprawdzamy, ile kalorii zawierają dania najczęściej serwowane w polskich domach od 24 do 26 grudnia. Przejdź do galerii, by sprawdzić. Na liście, miedzy innymi, karp (który nie jest zbyt kaloryczny, ale mniej zdrowy robi się, gdy obtoczymy go w panierce i wrzucimy na głęboki olej), ryba po grecku, barszcz z uszkami, pierogi, schabowy, sałatka jarzynowa, sernik, makowiec, bigos, śledź w oleju, pierniczki.