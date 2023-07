Mieszkańcom Fordonu marzy się Central Park z pomnikiem Jeremiego Przybory

Skwer Jeremiego Przybory miałby być zaczątkiem utworzenia w tej części Bydgoszczy "Central Parku". Nazwa nawiązuje do istniejącego Central Parku w Nowym Jorku w USA. Tam, w centrum Manhattanu, znajduje się park miejski. - Nazwa w Fordonie związana jest z tym, że jest to centrum Fordonu, ale chodzi też o podkreślenie filozofii powstania nowojorskiego parku, jako miejsca chronionego przed budową blokowisk - wyjaśnia Jan Kwiatoń.

Ta inicjatywa jest ściśle powiązana z terenem zlokalizowanym za Galerią Fordon. Ten niezagospodarowany plac należy do miasta i jest zarezerwowany pod dawne plany wybudowania alei Leona Barciszewskiego . Wizja budowy alei powstała kilkadziesiąt lat temu. - Na deskach kreślarskich aleja przebiega przez teren obecnego targowiska, wbija się w górny taras, a dalej... nie wiadomo gdzie. Według mojej wiedzy, ta aleja nigdy nie powstanie, chociaż zgadzam się z tym, że Barciszewski to znakomita postać, która zasługuje na swoją ulicę. Funkcję alei Barciszewskiego powinna przejąć obwodnica, jaka miałaby powstać na zachód od tego miejsca, w okolicach ulicy Jasinieckiej - mówi Jan Kwiatoń.

- Idąc dalej, między kościołem a marketem Carrefour, jest lasek. I właśnie w nim marzy mi się utworzenie fordońskiego "Central Parku" - opowiada Jan Kwiatoń.

- Park łączyłby się z istniejącym laskiem, który wymagałby uporządkowania i nadania mu cech parkowych - precyzuje przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon.

W centralnym miejscu parku mógłby stanąć pomnik Przybory, choć dokładna lokalizacja monumentu byłaby poddana pod społeczną dyskusję. Pośród parkowej zieleni Kan Kwiatoń widziałby arboretum, czyli miejsce o charakterze edukacyjnym. W projekt chce się zaangażować Politechnika Bydgoska, która objęłaby arboretum opieką naukową.

Jak przyznaje Jan Kwiatoń, szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia zostanie wysłany do władz miasta. - Zależy mi na tym, żeby nawiązać współpracę z miastem, a nie stawiać się w pozycji roszczeniowej - zapewnia Jan Kwiatoń.

Fordoński "Central Park" to marzenie Jana Kwiatonia. Na pytanie, jakie są szanse na jego spełnienie, odpowiada: - Na razie sprawa jest na etapie społecznej dyskusji. Będziemy dopiero przygotowywać pismo do prezydenta i radnych Bydgoszczy. Żeby cokolwiek mogło zacząć się dziać, potrzebna byłaby zmiana planów zagospodarowania tego miejsca, czyli wykreślenie alei i wprowadzenie zapisów uwzględniających park. Zdaję sobie sprawę, że to byłaby rewolucja dla tego terenu, dlatego trzeba do tego dążyć małymi krokami. Pierwszym krokiem będzie znalezienie lokalizacji dla pomnika Jeremiego Przybory, kolejnym oficjalne utworzenie skweru. Park byłby ostatnim krokiem.