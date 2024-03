Ruszył przetarg na rewitalizację Parku Milenijnego w Bydgoszczy. Oferty można składać do 19 marca

O rewitalizacji Parku Milenijnego pisaliśmy w ostatnich latach kilkukrotnie. Mieszkańcy Bydgoszczy regularnie podpytują czy będą tam wprowadzone jakieś zmiany, ponieważ teren jest zaniedbany. Decyzja o tym, że taka inwestycja zostanie zrealizowana zapadła parę lat temu. Do tej pory nie przełożyło się to na modernizację tego terenu, co ma się zmienić jeszcze w 2024 roku.