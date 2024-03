Mistrzowie parkowania z Bydgoszczy (i nie tylko) przyłapani przez profil "Święte Krowy Bydgoskie". Walka z wiatrakami czy szansa na zmianę?

Profil powstał przed rokiem, ale autor wpisów bardziej zaangażował się w jego prowadzenie od listopada 2023 r. W lutym umieszczono tam ponad 30 postów z przykładami złego parkowania. Na wielu zdjęciach problem dotyczy więcej niż jednego pojazdu. To auta, które utrudniały jazdę tramwajom, dostawczaki parkujące w niedozwolonych miejscach, dzikie parkingi utworzone na terenach zielonych czy przykłady kierowców, którzy nowych miejsc parkingowych szukają na drogach rowerowych.

– Od lat bardzo denerwuje mnie jak samochody parkują na chodnikach, na drogach dla rowerów, jak podchodzi do tego miasto czy Straż Miejska, bo nie oceniam tego dobrze – stwierdza autor profilu „Święte Krowy Bydgoskie”. - Gdy profil udostępniłem na grupie Bydgoszczanie, pojawiło się więcej obserwujących, co dało mi kopa, by dalej działać – stwierdza.