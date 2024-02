"Lekcje seksu doktora Alzheimera" recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Kobietę tak teoretycznie bezbarwną jak jej nazwisko. Nauczycielka, emerytowana rozwódka, nazywa się bowiem... Nazwisko. Helena jest jednak wciąż piękna. Mimo 65 lat na karku wciąż bujna, czekająca na odkrycie miłośniczka „Mistrza i Małgorzaty”, jak tytułowa bohaterka powieści Bułhakowa gotowa wsiąść na miotłę i nago lecieć nad miastem... Oczywiście, najpierw musi znaleźć swojego Mistrza, a któż nadałby się do tego lepiej niż Old Shatterhand z Zasławia. Helena nie wierzy swojemu szczęściu. Żylski to bohater jej młodości, przedmiot i podmiot uwielbienia przypłaconego zapaleniem płuc przed półwieczem, kiedy to jako dziecko czekała na mrozie na wizytę Aktora w szkole. Ta Helena, która wszystkim schodziła zawsze z drogi, zbyt dobra, skromna i nieśmiała, pośród swoich samotnych rytuałów zawsze dająca się wykorzystywać - zwariowanej siostrze, synowi oprychowi, sąsiadom menelom. A tu takie spełnienie marzeń, eksplozja uczuć, namiętności z początku niezdarnej i nieśmiałej, czułości nieodkrytej wcześniej... Helena oddaje się nowemu związkowi z całą determinacją. Całe jej poświęcenie to może być jednak mało, bo za drzwiami szczęścia starszych państwa czai się zwyczajne życie, tu głównie pod postaciami ich bardzo „oryginalnych” dzieci z poprzednich związków. No i "doktor" Alzheimer...

„Lekcje seksu” Radosława Piwowarskiego (rocznik ‘48), fizycznie bardzo podobnego do Adama z jego powieściowego debiutu, wydają się być idealnym materiałem do przeniesienia na ekran. Reżyserska intuicja nie zawodzi, każda strona książki to wymarzony kadr filmu. A w jego głównych rolach?...

Radosław Piwowarski, Lekcje seksu doktora Alzheimera, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2024.