"Kula, która chybiła" - recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Witajcie w universum "Czwartkowego Klubu Zbrodni", którego członkowie, seniorzy z Coopers Chase, mają do rozwikłania kolejną kryminalną, ociekającą krwią, zagadkę. A właściwie dwie, bo do rąk ich stęsknionych wielbicieli trafiły jedna po drugiej powieści bestsellerowego cyklu Richarda Osmana. Najpierw dostaliśmy „Człowieka, który umarł dwa razy” (w niej nieoczekiwanie na osiedlu i w centrum wydarzeń pojawia się pierwszy mąż Elisabeth, jednej z wiekowych bohaterek, podobnie jak ona… emerytowany szpieg brytyjski), a wkrótce „Kulę, która chybiła”. To tu właśnie na orbitę głównego śledztwa Czwartkowego Klubu Zbrodni, trafią wspomniani na wstępie Wiking i Wiktor. Ich relacja jest smakowitym tłem pierwszoplanowej intrygi, którą tym razem założyli sobie do wyjaśnienia Elisabeth, Joyce, Ron i Ibrahim. Warto tu wspomnieć, że tę czwórkę (agentkę wywiadu, pielęgniarkę, działacza związkowego i psychiatrę) oraz galerię ich znajomych, wykonujących „przypadkowo” bardzo pomocne w śledztwie zajęcia, poznaliśmy w pierwszej części serii, „Czwartkowym Klubie Zbrodni” właśnie. Wiemy stamtąd, że pomysł pobudzający starsze ciała i umysły zakładał cotygodniowe spotkania w świetlicy nowo wybudowanej, luksusowej osady dla seniorów. Dzięki koneksjom Elisabeth, starsi państwo zabierali się wtedy do lektury dokumentacji dawnych, nierozwikłanych przez właściwe służby, spraw. Jak się łatwo domyślić, ze spektakularnym skutkiem.