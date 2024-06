"Krew z krwi" Katarzyny Gacek recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Z bohaterkami cyklu „Agencja detektywistyczna Czajka” spotkałam się dopiero po raz pierwszy, choć Gaja i Klara oraz wspierająca je Matylda mają już na koncie dwa zakończone sukcesem śledztwa („Pies ogrodnika” i „Gra pozorów”). To te „najgrubsze” postępowania, bo codzienność takiej agencji jest znacznie bardziej prozaiczna. Na chleb zarabia się tu zwykle zbieraniem dowodów na niewierność małżeńską. Tym razem jednak oczywiście pozornie nieciekawe zlecenie skończy się wielkim finałem. Czytelnik na wstępie dostaje dowód na to, że za śmiercią na Mazurach znanego aptekarza z Milanówka stoi jakaś kobieta i mimo że jego zgon zostaje uznany oficjalnie za nieszczęśliwy wypadek, wiemy, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. (Podobnie jest zresztą u Richarda Osmana - i u niego zawsze na początku jest szczegółowy przebieg przestępstwa. O tym, że jest trup, wiemy szybciej niż policja.) Pojawienie się w Agencji „Czajka” córki zmarłego nie ma pozornie związku z kryminalnym charakterem tego zdarzenia. Iza Zakrzewska ma tylko niejasne przeczucie, że nie jest jedynaczką i ojciec nie był wobec niej szczery. Tylko to chciałaby wyjaśnić i to jest zadanie dla detektywek. Poszukiwanie prawdy przyniesie jednak zaskakujące rozstrzygnięcia. W życiu lubianego aptekarza było wiele kobiet, niektóre z nich mogły mieć powód, by zabić...