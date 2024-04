Komentarze po wyborach w Bydgoszczy. Zwiefka liczy się z "dogrywką" za dwa tygodnie, ale "byłoby to smutne"

Prezydent pytany o możliwe scenariusze dotyczące wyników w wyborach prezydenckich i o to, czy w Bydgoszczy walka o prezydenturę zakończy się na pierwszej turze, czy dojdzie do drugiej, nie chce spekulować.

Przeciek o 51 proc. głosów dla Rafała Bruskiego

Pytany o możliwe wyniki wyborów do Rady Miasta, Zwiefka zaznacza, że "tu już w ogóle" nie ma "żadnych wątpliwości": - Rano obudzimy się z radą, która będzie wspierała prezydenta Bruskiego.

A jak swój wynik prognozują inni, walczący w wyborach? Zapytany o to Lech Zagłoba-Zygler, który po raz kolejny startuje do bydgoskiej rady miasta, jest spokojny: - Jedynki na listach mają to do siebie, że jest łatwiej i nie ukrywam tego wcale, w poprzedniej kampanii miałem bardzo dobry wynik. To oczywiście nie było tylko moją zasługą, ale również ludzi, którzy chcieli głosować na ugrupowanie, uznając, że jedynka jest najbezpieczniejsza.

Radny PO, pytany o możliwe wyniki boju o prezydenturę w Bydgoszczy, mówi o "przecieku z ostatniej chwili". - Podobno Rafał Bruski zdobył w Bydgoszczy 51 procent.