Maja Adamczyk: - Osiągnęliśmy bardzo dużo, więcej niż zakładaliśmy

- Jak ocenia pani kampanię Europejskiej Lewicy w Bydgoszczy? - zapytaliśmy.

- Warto zaznaczyć, że była niskobudżetowa; nie mieliśmy takich środków finansowych, jak inne komitety wyborcze. Mimo to uważam, że – jak na debiutantów - osiągnęliśmy bardzo dużo; nawet więcej niż początkowo zakładaliśmy. Odzew był duży, wiele osób chciało z nami rozmawiać, ludzie zgłaszali swoje propozycje dotyczące zmian w mieście i mówili, że pokładają w nas spore nadzieje. Co dalej? Na pewno nie dołączymy do żadnej innej partii. Chcemy być głosem ludzi w Bydgoszczy. Co do polityki „szczebel wyżej”, to na razie żadnych konkretnych planów nie mamy. Chociaż jeszcze pół roku temu nie było wiadomo, że wystawimy swojego kandydata na prezydenta grodu nad Brdą, więc niczego wykluczyć nie można – stwierdziła Maja Adamczyk.