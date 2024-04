Bydgoska Prawica uradowana wynikami wyborów do sejmików województw. Na resztę trzeba poczekać

- Jest to dziewiąte zwycięstwo prawicy, co jest historycznym wynikiem – stwierdził Jarosław Wenderlich, startujący z pierwszego miejsca Bydgoskiej Prawicy do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To samo podkreślał Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy podczas wieczoru wyborczego swojego komitetu w niedzielę (07.07)

Wenderlich stwierdził: - Na spokojnie, czekamy na ostateczne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, ale mogę zapewnić, że na pewno będę optował za tym, żeby marszałek województwa pochodził z Bydgoszczy, a nie jak było w przeszłości. Różne koalicje zawiązywały się w przeszłości, ale czas zmienić sytuację, bo od momenty powstania województwa wszyscy marszałkowie byli albo z Torunia, albo z jego okolic.