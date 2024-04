Umiarkowany optymizm w bydgoskim sztabie KKW Trzecia Droga Polska 2050 Hołowni

W sztabie wyborczym KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe mieszczącym się w restauracji „Boska Wenecja” przy ulicy Poznańskiej w Bydgoszczy panował umiarkowany optymizm. Joanna Czerska-Thomas, kandydatka na prezydenta Bydgoszczy, jest jednak zadowolona ze wstępnych wyników – z sondażu exit poll - wyborów samorządowych.

- Wygrała demokracja. Dobrze, że poszliśmy do wyborów. Wierzę, że idzie nowe, wierzę, że kilka osób wejdzie do Rady Miasta Bydgoszczy. Jesteśmy otwarci na mieszkańców. Chcemy przywrócić wam bydgoszczanie sprawczość, wiarę w to, że Bydgoszcz to mieszkańcy i mieszkanki. Idzie nowe! - powiedziała chwilę po ogłoszeniu ogólnopolskich wyników Joanna Czerska-Thomas.