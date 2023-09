Jesień w bydgoskiej kulturze. Każdy znajdzie coś dla siebie

Artyści Opery Nova wrócili po przerwie urlopowej; rozpoczęły się próby do spektakli, których premiery zapowiedziane są w nowym sezonie. Chór pod kierunkiem Henryka Wierzchonia przypomina repertuar bieżący – 14 września zainauguruje go operetka „Wesoła wdówka”.

Od przyszłego tygodnia na sali kameralnej rozpoczną się przygotowania do pierwszej z premier, zaplanowanej na 14 października: Justyna Zar stworzyła scenariusz i reżyseruje spektakl „Spiritus movens”, na który złożą się piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Aranżacje są dziełem Marcina Nagnajewicza a scenografia powstaje wg projektów Damiana Styrny.

Orkiestra pracuje pod kierunkiem dyrygentki Agnieszki Nagórki nad partyturą do baletu „Niebezpieczne związki”, do którego choreografię stworzył Krzysztof Pastor – jeden z najwybitniejszych twórców tańca współczesnego. Premiera baletu do muzyki Artursa Maskatsa odbędzie się 11 listopada. Balet przed rozpoczęciem pracy z dyrektorem Pastorem przygotowuje się pod kierunkiem jednego z asystentów - Stephana Aubry.