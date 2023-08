Istny śmietnik obok spalonego zabytku - komentuje Jarosław Reszka Jarosław Reszka

Tak jest zabezpieczony teren po pożarze Jarosław Reszka

"Budynek dawnego dworca został wstępnie przygotowany do prac remontowych. Zgodnie z planem zostanie pieczołowicie zrewitalizowany i będzie pełnił funkcje naturalnej bramy do osiedla" - tak dwa lata temu na oficjalnym portalu bydgoskiego ratusza opisywano plany dewelopera, Grupy Moderator, która przymierzała się wtedy do budowy koło dworca osiedla Industria. No i sprawa się rypła...