Pożar dawnego dworca towarowego przy Rycerskiej w Bydgoszczy. Sprawę bada policja

W kulminacyjnym momencie na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej (łącznie z wozem operacyjnym korzystano z 9 pojazdów). Ogień gaszono m.in. z dwóch koszy drabin mechanicznych. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 30 strażaków. Na miejscu działała również policja, Wydział Zarządzania Kryzysowego UMB oraz pogotowie energetyczne, które potwierdziło, że lokal był odłączony od mediów.

– Według nas, na podstawie tego, co zaobserwowaliśmy, czyli szybkiego rozwoju pożaru i faktu, że budynek był odłączony od instalacji, mogło dojść do zaprószenia ognia. Jest to tylko przypuszczalna, wstępna przyczyna pożaru. To policja będzie szczegółowo ustalała, jak do niego doszło – zaznacza oficer prasowy PSP.