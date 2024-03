Bydgoszcz w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Dziedzinie Muzyki. Plany są ambitne

- Spotkanie w dniu 8 marca nie jest przypadkowe. Dlaczego? Bo to głównie kobiety w tym projekcie osiągnęły sukces. Brawa za odwagę, kreatywność, determinację – mówił na wstępie prezydent Rafał Bruski. - Nie tak dawno chwaliliśmy się sukcesem naszego filmu promocyjnego „Bydgoszcz piękniejsza niż myślisz”. Tytuł jest trafiony, bo nasze miasto jest piękniejsze niż my sami czasami o nim myślimy. Mamy ogromny potencjał, co doceniło UNESCO.

Podczas spotkania z mediami zdradzono plany na najbliższą przyszłość. W tym roku realizowane będą trzy z sześciu projektów zawartych w aplikacji.

- Żyjemy w czasach kryzysu, ale kultura zawsze miała przestrzenie, by na niego odpowiadać – rozpoczęła opowieść o projekcie „Obserwatorium Kultury” Tamara Kamińska, dyrektor i członkini Zarządu Fundacji Music Export Poland, która od 2019 roku współpracuje z Narodową Komisją UNESCO w Polsce. - Aby usprawnić proces tworzenia muzyki w mieście, przyjrzymy się, jak wygląda i co się dzieje na scenie kulturalnej Bydgoszczy. Potem poddamy dokładnej analizie, skatalogujemy i zobaczymy, co zrobić, by ten sektor mógł się jeszcze prężniej rozwijać.

Drugi tegoroczny projekt nosi nazwę „The Platform of Newly Created Trangressive Sounds”. Będzie dotyczył nowej muzyki oraz pobudzenia społeczności lokalnej w dziedzinie kultury. W jego ramach pisarze, filozofowie, psycholodzy i psychoterapeuci z różnych ośrodków, wspólnie przygotują libretto do opery na kolektywnie wybrany temat. Projekt obejmie wszystkie etapy kreowania dzieła, od prac nad librettem, skomponowaniu muzyki, stworzeniu scenografii, po doprowadzenie do premiery w i kolejnych wystawień w innych miastach i krajach. Celem projektu jest pokazanie, że posługiwanie się kategoriami kultury niskiej i wysokiej, elitarnej lub masowej nie ma zastosowania dla współczesnej sztuki, która powinna być przede wszystkim inkluzywna, partycypacyjna i powinna być postrzegana jako globalne dobro publiczne.