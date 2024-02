Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe skarżą uchwałę Rady Miasta. Chodzi o opłaty za deszczówkę

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przygotował Związek Rewizyjny SM. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z 2023 roku. Związek przypomina, że w czerwcu 2022 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność poprzedniej uchwały Rady Miasta, choć argumentacja nie była spójna ze stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowych, co "stanowiło przyczynę złożenia przez wszystkie spółdzielnie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego."

Związek wyraził wówczas negatywną opinię na temat projektu uchwały ustalającej opłatę za deszczówkę już na 2023 rok, dlatego właśnie, że trwa postępowanie kasacyjne.