Bydgoscy radni PiS chcą wyjaśnień od władz Bydgoszczy w sprawie opłat za deszczówkę

- Radni otrzymali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy nr LXI/1244/22 z dnia 23 listopada 2022 roku dotyczącą wód opadowych i roztopowych - stwierdził Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS. - Skargę wniosło 6 bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Zarzucają one naruszenie Radzie Miasta Bydgoszczy m. in. artykułów: 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej w zw. z art. 7 i 94 Konstytucji RP; art. 18 ust. 1 i 18 ust.2 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 7 Konstytucji RP; oraz przepisu art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Poważne zarzuty spółdzielni w Bydgoszczy

"To była konieczność"

Pierwszy wyrok w kasacji

Przypomnijmy, że jest to druga skarga spółdzielni. Pierwsza sprawa po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy została i przez miasto, i przez spółdzielnie mieszkaniowe skierowana do kasacji, postępowanie od połowy 2021 roku wciąż trwa. Związek Rewizyjny SM przypomina z kolei, że w czerwcu 2022 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność poprzedniej uchwały Rady Miasta, choć argumentacja nie była spójna ze stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowych, co "stanowiło przyczynę złożenia przez wszystkie spółdzielnie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego."