Bydgoski Instytut Głosu zaprasza na wyjątkowy koncert w świątecznym klimacie

Organizatorem wydarzenia jest powstały ub. roku Bydgoski Instytut Głosu, skupiający ludzi, którzy kochają śpiew i pracę z głosem. W ubiegłym roku wokaliści BIG-u wystąpili na scenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego, a w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury zorganizowali m.in. Koncert Letni na rzecz Stowarzyszenia "Na Przekór", powstałego przy Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy, pomagającego dzieciom i rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

Podczas piątkowego (15.12.) Koncertu Świątecznego ze sceny usłyszymy dwadzieścioro wokalistów - uczniów i trenerów wokalnych Bydgoskiego Instytutu Głosu - w przebojach, takich jak m.in. "Last Christmas", "White Christmas" i "Have Yourself a Merry Little Christmas". Nie zabraknie też doskonale znanych tradycyjnych kolęd, jak np. "Cicha noc", "Mizerna cicha" czy "Wśród nocnej ciszy".