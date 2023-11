Bez znieczulenia - aż do śmierci. Biografia Jerzego Urbana [recenzja książki]

Wcześniej bohater książki podkreślał, że jego biografia najlepiej się sprzeda krótko po jego śmierci. On miał rację, im, autorom, udało się trafić na właściwą porę.

Dorota Karaś i Marek Sterligow jako dziennikarze związani byli (a ona nadal jest) z „Gazetą Wyborczą”. Oboje są z Gdańska. „Urban” jest ich drugą wspólnie napisaną książką. Pierwszą była biografia bohaterki strajku w Stoczni Gdańskiej i opozycji antykomunistycznej - Anny Walentynowicz.

Od Walentynowicz do Urbana, w latach 80. znienawidzonego przez wielu rodaków rzecznika rządu, daleka droga. Podobnie jak od Urbana do „Gazety Wyborczej”. A jednak Jerzy Urban im zaufał. Oni zaś poświęcili mu kilka lat zawodowej aktywności. Ale opłaciło się - w każdym razie opłaciło się z punktu widzenia czytelnika. Opasła, licząca ponad 600 stron książka rozmiarami nie zachęca do lektury. Kiedy jednak zasiądzie się do niej, czas umyka niezauważalnie.