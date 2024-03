Bądź eko na wiosnę i zamień makulaturę na słoik miodu

O tym, jak ważna jest dbałość o zielone otoczenie, od lat przekonują zarówno naukowcy, jak i aktywiści na rzecz ochrony środowiska. I choć, jak często podkreślają ci ostatni, świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, nadal jeszcze jest wiele do zrobienia. Dziś cegiełkę do walki o czyste środowisko może dołożyć każdy z mieszkańców Bydgoszczy.

Kolejna edycja naszej redakcyjnej akcji ma na celu promocję i umocnienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 23 marca, na terenie Centrum Handlowego Auchan przy ul. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy będziemy zbierać makulaturę. Zebrane odpady przekażemy do przetworzenia.

Osoby, które przyniosą nam makulaturę, otrzymają od nas słoiki z miodem (250 gram). Nasza ekologiczna akcja rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do wyczerpania zapasów lub do godziny 16.00. Do rozdania mamy 700 słoików miodu.