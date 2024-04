Strażacy z OSP Charzykowy przekazali dary małym pacjentom bydgoskiego szpitala

Jak wspomina nasz rozmówca, darów było tak wiele, że zajęły pięć dużych wind towarowych.

- Wzruszenie było ogromne - po obu stronach. Nie wszyscy koledzy chcieli wejść na oddział, bo też niełatwo jest sprostać takim spotkaniom. Jednak ten zamiar zupełnie nie wypalił, bo niektórzy pacjenci postanowili wyjść do nas... Ludzie na korytarzach, którzy widzieli ten stos popakowanych świątecznie prezentów, mieli łzy w oczach. I my też. To są takie emocje, że ręce drżą, łzy napływają do oczu... Warto było poświęcić ten czas, by choć na chwilę zobaczyć uśmiechy na twarzach małych Wojowników i dać im możliwość zapomnienia o bólu, chorobie. Oderwać ich od szpitalnej codzienności. Za okazane wsparcie wszystkim darczyńcom dziękujemy - mówi Ryszard Starzyński.